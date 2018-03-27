توقيع بروتوكول بين "أبوزعبل للكيماويات والقابضة للصناعات الغذائية"

القاهرة - أ ش أ:

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة سكاي كريسنت للتجارة.

وأوضح العصار، أنه بموجب هذا البروتوكول جرى الاتفاق على استلام شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى (500) طن من الزيت الخام شهريًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحيث يُجري مصنع 18 الحربي، وتكرير وتعبئة الكمية المخصصة طبقًا للمواصفات القياسية للزيت المصري في عبوات سعة واحد لتر وتوريدها للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف العصار، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تستهدف الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية الحالية للشركات التابعة لتعميق التصنيع المحلي، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالتعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

بدورها قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن هذا البروتوكول يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في توفير إحدى السلع الأساسية للمواطنين، مشيدة بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة التموين وإحدى الشركات المحلية لتنفيذ هذا المشروع الذي يعود بالنفع على المواطنين من خلال تلبية احتياجاتهم لأحد السلع الهامة مثل زيت الطعام وبما يعظم العائد من الاستثمارات، مشيرةً إلى أن هذا التعاون المشترك يسهم في تقليل حجم الاستيراد بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية توقيع هذا البروتوكول لتحقيق سياسة الوزارة في مجال توفير المنتجات والسلع الغذائية وطرحها في منافذ البيع المختلفة والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالجودة المطلوبة وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.