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"تطوير العشوائيات": الانتهاء من "أبو هلال" غير المخططة بالمنيا

12:45 م الثلاثاء 27 مارس 2018
"تطوير العشوائيات": الانتهاء من "أبو هلال" غير المخططة بالمنيا

المهندس خالد صديق

القاهرة - أ ش أ:

أعلن المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، الانتهاء من تطوير منطقة أبو هلال غير المخططة بمدينة المنيا، في محافظة المنيا، بتكلفة حوالي 16 مليون جنيه.

وأوضح صديق، في بيان أصدرته وزارة الإسكان اليوم الثلاثا، أن المنطقة كانت تعاني من سوء حالة الطرق، ومشاكل، في الصرف الصحي، وشملت أعمال التطوير، رفع كفاءة البنية الأساسية للصرف الصحي، ورصف الطرق، وتبليط الحارات.​

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خالد صديق تطوير المناطق العشوائية المنيا وزارة الإسكان

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