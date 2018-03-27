مجلس الوزراء ينعي الكاتب الكبير لويس جريس

كتب- محمد غايات:

نعي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الكاتب الصحفي الكبير لويس جريس، الذي وافته المنية أمس، متقدماً بخالص التعازي إلى ذويه وقرائه وأعضاء أسرة الصحافة المصرية.

وثمن رئيس الوزراء ما قدمه الراحل خلال مسيرته المهنية من إسهامات صحفية وأدبية قيمة طوال ستين عاماً من العطاء ركزت على الجوانب الإنسانية والثقافية، مشيداً بأسلوبه المتميز باعتباره أحد النماذج النابغة التي تتطلع الأجيال الجديدة للاحتذاء بها والسير على خطاها.