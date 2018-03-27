مصادر بـ"on sport" تكشف سبب تسريب فيديو "ميدو وعبدالغني وحازم"

كتب- مصطفى علي:

كشفت مصادر مسؤولة بقناة "on sport"، أن التحقيق في واقعة تسريب الفيديو المسيء لأعضاء الاستديو التحليلي بالقناة بين شوطي مباراة مصر والبرتغال مازال مستمرًا لحين معرفة الشخص المسؤول عنه ومحاسبته.

وقالت المصادر- التي رفضت ذكر اسمها- في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء: "التحقيقات أسفرت عن بعض المعلومات، ولكن لا يجب الإفصاح عنها في الوقت الحالي لحين معرفة كل التفاصيل الخاصة بالواقعة".

وأضافت المصادر: "طاقم القناة لم يتواجد مع الاستوديو التحليلي في سويسرا، ولكن تم التعاقد مع شركة إيطالية لتقديم هذه الخدمة، ومن المرجح ألا يكون هذا الطاقم وراء تسريب الفيديو، خاصة وأنهم إيطاليون، ولا يفهمون شيئًا مما قيل من جانب أعضاء الاستديو، كما أنه ليس من مصلحتهم عملية التسريب".

أوضحت المصادر: "بصورة كبيرة جرى سرقة تردد القناة، خاصة وأنه مفتوح وليس مشفر، وجرى الاعتماد على أنه لم يتم سرقته وإذاعة ما يدور خلف الكواليس، ولكن ما حدث جعلنا نشدد من إجراءات الحماية على ترددات القناة، خاصة وأنها لم تكن كافية من جانبنا".

وأوضحت المصادر المسؤولة بـ"on sport"، أنه يرجح اختراق التردد عبر "هاكرز"، وبث الفيديو المُسرب بين شوطي المباراة.

وأكدت المصادر أنه سيتم الاجتماع بأعضاء الاستديو التحليلي، وهم: مجدي عبدالغني وحازم إمام وميدو، عقب انتهاء مباراة اليوم مع منتخب اليونان، للتباحث في هذا الأمر.

ونوهت المصادر إلى أن أسامة الشيخ، رئيس القناة، تواصل مع الثلاثي عقب ما حدث، إلا أنهم أكدوا له أنهم كانوا خارج الهواء ولم يعلموا بذلك، فضلاً عن أنهم اعتمدوا على أن طاقم التصوير الإيطالي لن يفهم شيئا مما قيل من جانبهم.