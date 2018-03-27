تطوير العشوائيات: انتهاء تطوير منطقة أبوهلال غير المخططة بالمنيا

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بأنه تم الانتهاء من تطوير منطقة أبوهلال غير المخططة بمدينة المنيا، بمحافظة المنيا، بتكلفة حوالي 16 مليون جنيه.

وأوضح، حسب بيان، أن المنطقة كانت تعاني من سوء حالة الطرق، ومشاكل في الصرف الصحي، وشملت أعمال التطوير، رفع كفاءة البنية الأساسية للصرف الصحي، ورصف الطرق، وتبليط الحارات.​