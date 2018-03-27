الآثار: مصر تسترد 3 قطع أثرية مهربة منذ 91 عامًا

القاهرة- "أ ش أ":

نجحت وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية في استرداد 3 قطع أثرية، تم تهريبها إلي خارج البلاد، وتسلمتها اليوم القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك، تمهيدًا لإعادتها الفترة المقبلة.

قال شعبان عبدالجواد، المشرف العام علي الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن تلك القطع عبارة عن أجزاء من مومياء تتكون من رأس ويدين آدميتين تم سرقتها من منطقة وادي الملوك بمدينة الأقصر وتهريبها خارج البلاد عام 1927.

وأضاف أنه أثناء عرضها ضمن قائمة إحدي صالات المزادات بمدينة منهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية قامت وحدة مكافحة الإتجار في الآثار التابعة لمكتب المدعي العام الأمريكي بمقاطعة نيويورك بوقف بيعها وضبطهم.

وأشار عبدالجواد إلي أنه فور ضبط تلك القطع قامت السلطات الأمريكية بالتواصل مع وزارة الآثار والتي بدورها تواصلت مع وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازم نحو استردادها وتسليمها إلي القنصلية المصرية، وإعادتها إلى أرض الوطن.

وثمن عبدالجواد مجهودات وزارة الخارجية وكافة السلطات الأمريكية المعنية، لاسترداد تلك القطع الأثرية المصرية ما يزيد عمق العلاقات وتميزها بين مصر والولايات المتحدة في هذا الشأن.​