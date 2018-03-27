رئيس الجهاز: تنفيذ الشبكة الأرضية للغاز الطبيعى بالإسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ أعمال الشبكة الأرضية للغاز الطبيعى، للوحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بين جهاز المدينة، وشركة سيناء للغاز (شركة مساهمة مصرية وفقاً لقانون الاستثمار - إحدى شركات قطاع البترول المصرى).

وقال رئيس الجهاز في بيان له اليوم، ان قيمة التعاقد وصلت إلى ٧١ مليون جنيه، وتشمل أعمال توصيل الشبكة الأرضية للغاز الطبيعى حتى حدود كل عمارة (الشاكوش.

وأوضح أن توصيل الغاز الطبيعي لمناطق الإسكان الاجتماعي، سيكون من عوامل جذب المواطنين للإقامة بوحداتهم الجديدة، حيث استمرت مشكلة عدم توصيل الغاز الطبيعي لجميع أنحاء المدينة لأعوام، وتم التنسيق مع وزارة البترول لحل تلك المشكلة، التي كانت تعتبر من أهم العقبات بمدينة العاشر من رمضان.​​



