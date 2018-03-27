مد فترة تسجيل العمالة غير المنتظمة حتى نهاية أبريل المقبل

كتبت- عايدة رضوان:

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات لمديري مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية، بمد فترة تسجيل العمالة غير المنتظمة حتى نهاية أبريل المقبل، بدلًا من نهاية مارس الجاري، على أن يبدأ التسجيل من بعد غد الخميس عقب انتهاء المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية.

وقال "سعفان" - وفق البيان الصادر اليوم الثلاثاء - إن "الهدف من مد فترة التسجيل من خلال الحملة التي أطلقتها الوزارة تحت عنوان حماية، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الذين لم يستطيعوا التسجيل لتوفير سُبل الرعاية والحماية اللازمة للفئة أكثر احتياجًا، بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات".

ووأضاف - فيما يخص نتائج حصر العمالة غير المنتظمة الذي تقوم به الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة - أن العدد وصل حتى 25 مارس الجاري إلى 891 ألفًا و333 عاملًا.

وأكد وزير القوى العاملة، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية تلك الفئة من العمالة أعطت حافزًا لكثير من الجهات على التعاون لتوفير سُبل الرعاية والحماية اللازمة للفئة أكثر احتياجًا.

وأشار إلى أنه سيتم تصنيف جميع البيانات التي تم حصرها أولًا بأول على مستوى الجمهورية جغرافياً ومهنياً تمهيدًا للتعاون مع المحافظات والنقابات المختصة لوضع آلية تنظم عملية تشغيل هذه العمالة، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة.

ولفت الوزير، إلى أنه خلال أيام سوف تبدأ القافلة الثالثة تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع مؤخرًا بين الوزارة ومؤسسة صناع الخير للتنمية في إطار مبادرة "عنيك في عنينا "- التي يرعاها مجلس الوزراء- وتستهدف الكشف الطبي على العمال في مواقع العمل بالمشروعات القومية، وتقديم الخدمات الطبية في مجال العيون بالمجان من خلال فريق من استشاري أمراض العيون، وتصرف الأدوية في الحال، والتجهيز لإجراء العمليات الجراحية لمن يحتاج، وعمل النظارات.