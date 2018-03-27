التعليم تُجيب: ماذا يحدث إذا فُقدت كراسة إجابة امتحان الطالب؟

كتبت- ياسمين محمد:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، أمس الاثنين، قرار الدكتور طارق شوقي وزير التريبة والتعليم، رقم 35 لسنة 2018، بشأن تنظيم أحوال فقد أوراق الإجابة.

وتضمن القرار أربعة مواد تنظم الإجراءات المتبعة في حالات فقد أوراق الإجابة.

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو التأديبية، تتبع القواعد الآتية بعد، بامتحانات الدور الأول في: الامتحانات العامة، والامتحانات المحلية، حال فقد ورقة الإجابة كلها، أوجزء منها، متى كان ذلك الفقد دون تدخل من الطالب، وهي:

1- حال فقد جزء من ورقة الإجابة: يمنح الطالب درجة متوسط الأسئلة الموجودة بباقي الورقة.

2- حال فقد ورقة الإجابة عن مادة واحدة: يمنح الطالب متوسط الدرجات الحاصل عليها بباقي المواد التي أدى بها الامتحان.

3- حال فقد أكثر من ورقة إجابة: يمنح الطالب عن هذه الأوراق متوسط الدرجات الحاصل عليها بباقي المواد التي أدى الامتحان بها.

4- حال فقد جميع أوراق الإجابة يمنح الطالب متوسط الدرجات الحاصل عليها بالسنتين الدراسيتين السابقتين لسنة الامتحان، عدا أوراق الإجابة الخاصة بالصفين: "الأول والثاني الابتدائي، فيمنح الطالب متوسط الدرجات الحاصل عليها بالامتحانات التي تؤدى على مدار العام الدراسي.

المادة الثانية:

مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، أو التأديبية؛ تتبع القواعد الآتية بعد بامتحانات الدور الثاني طبقًا للقواعد المتظمة لهذا الدور في: الامتحانات العامة، والامتحانات المحلية، حال فقد أوراق الإجابة كلها، أو جزء منها، متى كان ذلك الفقد دون تدخل من الطالب وهي:

1- حال فقد جزء من ورقة الإجابة: يمنح الطالب درجة متوسط الأسئلة الموجودة بباقي الورقة.

2- حال فقد ورقة الإجابة وأداء الطالب الامتحان بمادة واحدة يمنح 50% من درجة المادة، أما في حالة أداء الطالب الامتحان بمادتين، فيمنح عن ورقة الإجابة المفقودة ذات الدرجة الحاصل عليها بالمادة الأخرى، مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للدرو الثاني.

3- حال فقد أوراق الإجابة كافة: يمنح الطالب 50% من درجة المادة.

المادة الثالثة:

في حالة فقد ورقة، أو أوراق الإجابة للطلاب الذين يؤدون امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية، يمنح الطالب متوسط درجات الامتحانات التي أداها بالدور الأول.