​أخبار متوقعة اليوم: استمرار التصويت في انتخابات الرئاسة.. ولقاء مصر واليونان

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القاهرة.. يواصل المصريون لليوم الثاني على التوالي التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية دعمًا وتأكيدًا للمسار الديمقراطي.

أبو ظبي.. تقام مباراة ودية لكرة القدم بين فريقي الفجيرة الإماراتي والأهلي المصري ضمن الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء نادي الفجيرة، وتقام المباراة على استاد الفجيرة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

زيورخ .. يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره اليوناني في مباراة ودية في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.