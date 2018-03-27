طقس ثاني أيام انتخابات الرئاسة: مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلاً

القاهرة- مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم الثاني للتصويت الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة عدد من منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي.

​ويتنافس في تلك الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورمزه النجمة، والمهندس موسى مصطفى موسى ورمزه الطائرة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 30

وسط الدلتا 14 30

الأسكندرية 12 25

بلطيم 15 24

مطروح 12 24

السلوم 12 25

سيوة 08 31

بورسعيد 15 23

دمياط 15 23

العريش 11 24

رفح 10 24

الإسماعيلية 12 30

السويس 14 27

رأس سدر 13 28

نخل 07 31

نويبع 21 33

طابا 18 32

كاترين 09 28

الطور 15 29

شرم الشيخ 21 30

الغردقة 18 32

مرسى علم 21 33

الفيوم 13 30

بنى سويف 14 30

المنيا 12 31

أسيوط 13 33

سوهاج 14 35

قنا 15 37

الأقصر 17 38

أسوان 21 40

أبوسمبل 21 41

الوادى الجديد 12 37

شلاتين 20 31

ابو رماد 20 31

راس حدربة 22 30

حلايب 22 30