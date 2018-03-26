فرع جديد للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشارقة

(أ ش أ):

وقع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مذكرة تفاهم مع الشيخ الدكتور سلطان بن القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لإنشاء فرع جديد للأكاديمية في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة.

وستعمل الأكاديمية الجديدة في إمارة الشارقة على تخريج طلبة متخصصين في مختلف علوم وتكنولوجيا النقل البحري ولوجستيات النقل البحري الدولي والقانون البحري الدولي ، مما سيعمل على توفير دراسات نوعية متخصصة حديثة.

وتنصّ مذكرة التفاهم على بناء واستدامة علاقة تعاون بين الطرفين وتحقيق أهداف إيجابية مشتركة من خلال وضع الأطر الرئيسية للعمل المشترك لإيجاد سبل التعاون الحالية والمستقبلية في مختلف المجالات والأنشطة ، والاستفادة من الخبرات التراكمية لدى الطرفين.

كما تنص مذكرة التفاهم على أن تتضمن مجالات التعاون والتنسيق بين الطرفين، الموضوعات الإدارية والفنية ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل: التعليم العالي والبحث العلمي، والبحوث والدراسات المتخصصة، وتبادل الخبرات العملية.

واشاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالجهود الكبيرة والاهتمام اللا محدود لصاحب السمو حاكم الشارقة، بالعلم والتعليم، وحرصه على دعم الشارقة بالصروح العلمية المتنوعة، التي جعلت من الشارقة إمارة العلم والمعرفة.

وأشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلى التعاون مع حكومة الشارقة، مؤكداً أن ذلك فخرٌ كبير للأكاديمية التي تطمح إلى أن تقدم تجربة علمية أكاديمية متخصصة في الإمارة، تضاف إلى المؤسسات التعليمية المتميزة التي تضمها.

وأهدى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، درع تذكارية من الأكاديمية لحاكم الشارقة كما قام حاكم الشارقة بتكريم الدكتور إسماعيل عبد الغفار.