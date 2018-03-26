وزير الطيران: افتتاح مطاري "العاصمة الإدارية وسفنكس" يونيو المقبل

كتب- طه عبيد:

قال شريف فتحي وزير الطيران المدني، إنه من المحتمل تشغيل مطاري سفنكس والعاصمة الإدارة الجديدة، في يونيو المقبل، بعد انتهاء مراحل التشغيل التجريبية للمطارين، وأن المطارات الجديدة ما زالت في مرحلة التشغيل التجريبي على الأنظمة، وفور الانتهاء من هذه المرحلة يتم فتحها على أنظمة المطارات العالمية، لبدء عملها فعليا، بحسب تصريحات صحفية للوزير على هامش الإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية.

ويقام مطار العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 3.8 ألف فدان، ويتكون من حقل طيران وبرج مراقبة وصالة ركاب وبوابة رئيسية ومسجد و 48 مبنى إداريا، ويسع 300 راكب في الساعة، بينما يتكون مطار سفنكس من مبنى الصالة الرئيسي وبرج المراقبة الجوية وعشرات المباني الخدمية، تتوزع على مساحة 26 ألف متر، وتم إنشاء أربعة مبان كمحطات للكهرباء الفرعية ومبنى للأرصاد الجوية فضلا عن مسجد وساحات تتسع لمئات السيارات.

ويتكون المبنى الرئيسي للمطار من صالة للسفر وأخرى للوصول وصالة لكبار الزوار، بالإضافة للمكاتب الإدارية للجوازات والجمارك والأمن، ويستوعب المبنى الرئيسي 300 راكب في الساعة.​