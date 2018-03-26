تشييع جثمان لويس جريس من "البطرسية" غدًا

كتب- مصطفى علي:

يُشيع في الحادية عشرة صباح غدٍ الثلاثاء، جثمان الكاتب الصحفي الكبير لويس جريس، من مقر الكنيسة البطرسية بالعباسية، على أن يتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة نصر.

وتوفي اليوم الاثنين، الكاتب الصحفي لويس جريس، عن عمر ناهز الـ90 عامًا، بعد صراع مع المرض. ويذكر أن لويس لوقا جريس كاتب وصحفي وناقد مصري مشهور، ولد 27 يوليو 1928 فى أبوتيج، بمحافظة أسيوط، وهو زوج الفنانة الراحلة سناء جميل.

ونعت الهيئة الوطنية للصحافة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ لويس جريس الذي وافته المنية اليوم.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الكاتب الراحل يشكل نموذجاً مميزاً في العمل الصحفي والفكر الإنساني كون خلاله مسيرة عطاء امتدت لأكثر من نصف قرن، فهو مدرسة صحفية فريدة تركز على الجوانب الإنسانية والثقافية وتضع هموم الإنسان المصري البسيط في مقدمة أولوياتها.

وقدم الكاتب الراحل لويس جريس خلال مسيرته الصحفية والإعلامية رؤية إنسانية شاملة تدعو إلى التنوع والتسامح والحوار بين الحضارات في مواجهة التشدد والتطرف والإرهاب، تعلي قيم الحق والخير والجمال في مواجهة الشر والعنف والكراهية.