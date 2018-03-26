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"الوطنية للصحافة" تنعي لويس جريس: شكل نموذجا مميزا في العمل الصحفي

07:33 م الإثنين 26 مارس 2018
"الوطنية للصحافة" تنعي لويس جريس: شكل نموذجا مميزا في العمل الصحفي

الكاتب الراحل لويس جريس

كتب- مصطفى علي:

نعت الهيئة الوطنية للصحافة الكاتب الكبير لويس جريس، الذي وافته المنية اليوم.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الكاتب الراحل شكل نموذجاً مميزاً في العمل الصحفي والفكر الإنساني، باعتباره مدرسة صحفية فريدة تركز على الجوانب الإنسانية والثقافية وتضع هموم الإنسان المصري البسيط في مقدمة أولوياتها.

وقدم الكاتب الراحل لويس جريس خلال مسيرته الصحفية والإعلامية رؤية إنسانية شاملة تدعو إلى التنوع والتسامح والحوار بين الحضارات في مواجهة التشدد والتطرف والإرهاب، تعلي قيم الحق والخير والجمال في مواجهة الشر والعنف والكراهية.​

لويس جريس الهيئة الوطنية للصحافة الإرهاب

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