التعليم تجري التصفيات النهائية لـ"تحدي القراءة العربي" - صور

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التصفيات النهائية لاختيار الطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية بمسابقة تحدي القراءة العربي، تُجرى خلال الفترة من 25 إلى 28 مارس الجاري، بمقر اتحاد طلاب مدارس مصر بالعجوزة.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الاثنين، أعلن هشام السنجري، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بالوزارة، الانتهاء من تصفيات المرحلة الثانية والتي كانت على مستوى المحافظات، وجاري التصفيات النهائية باتحاد الطلاب لتحديد أوائل الجمهورية تمهيدًا لإعلان أسمائهم فى احتفالية لتكريمهم بحضور وزير التربية والتعليم، بالإضافة إلى القائمين على التحدي، فمشروع تحدي القراءة العربي، من أكثر المشاريع الداعمة لتوجه حب القراءة لدى طلاب الوطن العربي.

من جانبها قالت الدكتورة هناء قاسم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، ومنسق فريق التحدي للغة العربية، إن تصفيات المسابقة من خلال فريق التحدي من دولة الإمارات بواقع 5 لجان تحكيم، مكونة من 13 فردًا، وتدريب محكمين اللغة العربية الذين شاركوا في التصفيات على مستوى المديريات التعليمية على كيفية إجراء المسابقة من خلال استمارة خاصة بتحدي القراءة، والذين جرى اختيارهم طبقًا لمعايير محددة؛ لتحقيق الشفافية والموضوعية، بالإضافة إلى تلافي وعلاج التحديات التي تظهر بشكل عام.

ونوهت قاسم إلى أن من ضمن معايير اختيار الطلاب الفائزين على مستوى المديريات: الفهم القرائي، القدرة على التحدث بالفصحى البسيطة، وتوظيف ما جرى قراءته في حياته العملية بالإضافة إلى مهارت التفكير الناقد.

جدير بالذكر أن "تحدي القراءة العربي"، أكبر مشروع أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى؛ لتشجيع القراءة بالوطن العربي، وهذا التحدى يمثل العام الثالث للمشروع.