رئيس الوزراء يتابع سير الانتخابات مع المحافظين

كتب- محمد غايات:

أجرى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، زيارة إلى غرفة العمليات المركزية بمركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وأجرى اتصالات عبر شبكة الفيديو كونفرانس بعدد من المحافظين؛ لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية.

وبحسب بيان صحفي، أكد المحافظون على انتظام عملية التصويت في مختلف اللجان بمحافظاتهم ومرورها بسهولة ويسر، ودون أي معوقات، وفي ظل إقبال من جانب المواطنين على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم، مشيرين إلى توفير كل الترتيبات اللازمة للتيسير على المواطنين.

ووجه رئيس الوزراء المحافظين، بضرورة المرور على اللجان للمتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية، وحث المواطنين على المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق الرئاسي، والعمل على تذليل أي عقبات قد تظهر، مؤكدًا أهمية ظهور الانتخابات الرئاسية بالصورة المشرفة التي تعكس حضارة الشعب ورقيه، وحرصه على المشاركة بإيجابية في اختيار رئيسه وصياغة مستقبله.

وانطلقت انتخابات الرئاسة، اليوم، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

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