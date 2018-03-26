رئيس الوزراء: العملية الانتخابية تسير بمنتهى النزاهة والشفافية

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم حتى الآن، مشيرًا إلى أنه اتصل بـ14 محافظًا؛ للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتأكد من سيرها بشكل جيد.

وأضاف إسماعيل – في تصريحات صحفية اليوم الاثنين- أن اللجان شهدت إقبالًا متوسطًا في فترة الظهيرة، مع توقعات بزيادة الأعداد بعد فترة الظهيرة.

ودعا رئيس الوزراء جموع المصريين للمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أن مصر تسير في طريق الديمقراطية، وأن العملية الانتخابية تسير بمنتهى النزاهة والشفافية.

وتابع رئيس الوزراء، أنه يتوقع أن يكون الإقبال كبيرًا في جميع أنحاء الجمهورية خاصة بعد فترة الظهيرة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن المرحلة المقبلة مرحلة بناء، وتحديدًا بناء الإنسان المصري، وستشهد الفترة المقبلة تطويرًا في مجال التعليم قبل الجامعي والجامعي.

وقال إسماعيل، إن المرحلة الماضية كان العمل فيها بشكل جيد في قطاعات الإسكان والصرف الصحي، والمرحلة المقبلة ستشهد جني الثمار.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن العملية الانتخابية تسير في شمال سيناء بشكل جيد، مشيرًا إلى مع محافظ شمال سيناء والذي أكد على سير العملية الانتخابية بشكل جيد، مضيفًا أن العمليات الإرهابية لن تؤثر على سير العملية الانتخابية بل لن تؤثر على مصر بشكل عام.

وتابع رئيس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في عملها بقوة ولآخر لحظة، لأنها مهمة وطنية، مؤكدًا أن ما يحكمنا في تغيير أي وزير المصلحة العليا للوطن.