رئيس الوزراء يستعرض تطوير الجوازات وإصدار التأشيرة الإليكترونية

كتب- محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا؛ لمتابعة مشروع تطوير منظومة المعلومات داخل مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية، بحضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدنى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

واستعرض رئيس الوزراء، المقترحات الخاصة بإنشاء منظومة التأشيرة الإلكترونية، من حيث النظم والأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروع، وكذا تدبير الاحتياجات المطلوبة لإتمامه، والتأكيد خلال الاجتماع على أهمية العمل على التوسع في استخدام التأشيرة الإلكترونية لتشمل كل المنافذ والسفارات على عدة مراحل، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية.

ووجه رئيس الوزراء في هذا الصدد، بأهمية تطويرالعمل في جميع منافذ الدولة وميكنتها، بما يتواءم مع أحدث النظم العالمية، في إطار حرص الدولة على التطوير واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في جميع القطاعات.