إحباط محاولتي تهريب مخدر "آيس" وكاميرا تجسس بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، محاولتي تهريب كمية من مادة الآيس المخدرة واردة من إنجلترا، وزجاجتين بكاميرا للتنصت والتجسس واردة من الإمارات.

وقالت مصادر بالمطار، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة في البريد السريع، اشتبه حمدان حسن، رئيس الوردية في مشمول أحد الطرود الشخصية القادمة على رحلة الطائرة من لندن بوزن 500 جرام، وشكَّل لجنة جمركية، اكتشفت أن بداخل الطرد كارت معايدة مفرغ من الداخل به لفافة من الألومنيوم بها كيس يحتوي على مادة بيضاء اللون.

وأضافت المصادر، أنه بالعرض على إدارة المخدرات أفادت أن المادة المضبوطة كمية من مخدر الآيس.

وأحبطت الوردية طرد بريد شخصي وارد من دبي، عبارة عن 2 زجاجة مياه فارغة، تبين أن بكل منهما كاميرا تصوير صوت وصورة ذات جودة عالية ومجهزة لتركيب كارت الميموري.

وقرر عبدالمنعم عليوة، مدير عام جمارك الطرود البريدية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات وتحرير محضري ضبط جمركي، وإخطار النيابة المختصة.