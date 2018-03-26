وزير التعليم يعتمد مذكرة ضم المدة لـ260 ألف معلم

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، المذكرة القانونية المعروضة عليه من المستشار القانوني للوزارة علاء حسين، بشأن ضم مدة الخبرة العملية السابقة التي تم قضاؤها بوظيفة معلم بنظام المكافأة الشاملة، والتي سبق وطالب بإضافتها جموع المعلمين عبر السنوات الماضية، وتم رفع العديد من القضايا بشأنها.

وبحسب بيان صحفي اليوم الاثنين، جاء هذا بعد بحث الملف من خلال لجنة بحث مشكلات المعلمين التي شكلها الوزير برئاسة الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، والتي أتاحت رابط خاص لتلقي طلبات ضم المدة السابقة.

وأوضح البيان أنه تم حصر عدد 260 ألف معلم، وانتهى الرأي القانوني الذي اعتمده الوزير إلى الاعتداد بمدة الخبرة العملية السابقة التي تم قضاؤها في وظيفة معلم بنظام المكافآة الشاملة قبل التعيين على وظيفة دائمة، والتي تم قضاؤها في ظل سريان قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.

ولفت أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن الوزارة ستبدا في وضع الضوابط التنفيذية للمديريات التعليمية، بداية الأسبوع المقبل، لبدء تطبيق ذلك القرار الوزاري.