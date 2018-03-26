وزير التنمية المحلية يدلى بصوته فى لجنة كلية البنات بمصر الجديدة

كتب- السيد الحراني:

أدلى اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، منذ قليل، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، فى لجنة مدرسة كلية البنات بمصر الجديدة، فى أول أيام التصويت على الانتخابات.

وعقب الإدلاء بصوته أكد اللواء أبوبكر الجندي في تصريحات صحفية، أنه اطمأن من غرفة عمليات الوزارة على تمام فتح كافة اللجان الانتخابية بالمحافظات في موعدها وتوفير كافة وسائل الراحة بها لاستقبال الناخبين للإداء بأصواتهم.

وأضاف الجندي: "هناك عدد بسيط جداً من اللجان الانتخابية في بعض المحافظات، ويجرى وصول القضاة لها لفتح أبواب التصويت فيها، وكافة اللجان الانتخابية في محافظات حدودية مثل مطروح والوادي الجديد تم فتح كافة اللجان الانتخابية بها ووصول القضاة لبدء عملية التصويت".

وقال وزير التنمية المحلية إن المظهر العام لعملية التصويت منذ الصباح الباكر مشجع ومبشر بالخير، ويثبت أن المصريين يعرفون أهمية نزولهم للانتخابات، مستدركا: "لا ننتخب رئيس لمصر فقط، ولكننا نثبت الدولة والوطن، وبنزول المصريين للتصويت نثبت للعالم أننا شعب متماسك بعد أن ضحينا بتضحيات كثيرة خلال السنوات الماضية ونجني ثمار تلك التضحيات اليوم، وإن شاء الله نحقق نسب حضور كبيرة نثبت لانفسنا أولاً أننا تغيرنا".

وذكر الجندي أنه وجه جميع المحافظين بالتعامل الفورى مع أي أحداث طارئة، والتنسيق مع القوات المسلحة ومديريات الامن لتذليل أى عقبات بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظات.

وانطلقت انتخابات الرئاسة، اليوم، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.​

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