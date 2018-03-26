طقس أول يوم انتخابات: مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلاً

كتب- محمد قاسم:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد ساعات ولمدة 3 أيام، تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة عدد من منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي.

​ويتنافس في تلك الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورمزه النجمة، والمهندس موسى مصطفى موسى ورمزه الطائرة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 15 28

وسط الدلتا 15 28

الإسكندرية 14 25

بلطيم 15 23

مطروح 13 25

السلوم 14 30

سيوة 10 29

بورسعيد 15 23

دمياط 15 23

العريش 11 24

رفح 10 24

الإسماعيلية 13 28

السويس 14 29

رأس سدر 14 27

نخل 09 29

نويبع 20 34

طابا 18 32

كاترين 11 30

الطور 18 31

شرم الشيخ 22 31

الغردقة 21 30

مرسى علم 20 32

الفيوم 13 30

بني سويف 15 30

المنيا 16 30

أسيوط 17 32

سوهاج 17 34

قنا 17 35

الأقصر 18 36

أسوان 19 38

أبوسمبل 20 39

الوادي الجديد 17 34

شلاتين 22 32

أبو رماد21 31

راس حدربة 22 30

حلايب 23 30