​ضبط جنيهات ومشغولات ذهبية مع راكب مصري قادم من اليمن

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب جنيهات ومشغولات مع راكب مصري قادم من اليمن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وذكر بيان لسلطات الجمارك، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة اليمنية، رحلة رقم 600 القادمة من عدن، اشتبه عبدالله عوض مأمور التفتيش في راكب مصري لقصر المدة بين السفر والعودة، وبالعرض على سامي عبدالستار مدير الجمرك، قرر تكليف أحمد عمر عجمى مأمور الجمرك بتفتيش حقائبه، عثر على 29 جنيهاً من الذهب وطقم من المشغولات الذهبية مخفاة بين طيات الملابس.

قرر الدكتور خالد الجمال مدير عام جمارك مبنى الركاب 1، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.