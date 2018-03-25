جمارك المطار تحبط محاولة تهريب كمية من العاج المحظور عالمياً

كتب- طه عبيد:

تمكنت جمارك مصر للطيران بقرية البضائع في مطار القاهرة، مساء الأحد، من ضبط محاولة تهريب كمية من العاج المحظور تصديره أو الاتجار فيه أو تداوله عالميًا، طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983 بتطبيق الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهدد بالانقراض "سايتس" وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1999المنفذ لاتفاقية سايتس الدولية.

وأوضح بيان صادر عن الجمارك، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك صادر مصر للطيران تم تشكيل لجنة جمركية من أيمن صلاح مأمور الحركة وسيد عبدالظاهر مأمور التعريفة وفاطمة عبدالفتاح رئيس قسم التعريفة وسمير جرجس مدير الوردية ومحمد راشد مدير التعريفة، لكشف ومعاينة مشمول البوليصة رقم949021610- 77 باسم شركة م. ت مصدرة لمسقط بدولة عمان بوزن 100 كيلو جرام والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 4 طرود مواد ديكور محرر عنها بيان جمركي رقم 6472 لسنة 2018.

وأوضح البيان أن الطرود تبين وجود فيها 20 قطعة عاج خام غير مصنع و25 سبحة من كرات عاج و5 سبح كل منها تحتوى على 3 قطع من العاج وعصا تتكون من 7 قطع من العاج بوزن 10.5 كيلو من العاج، وقُدر التعويض المستحق بمبلغ 688 ألف جنيه.

وقرر كامل الخولي، مدير عام جمارك الصادرات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.