"سياحة البرلمان": نفاذ تذاكر معرض "عنخ آمون" بلوس أنجلوس في اليوم الأول

كتب- يوسف عفيفي:

قالت سحر طلعت مصطفي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تبدي اهتمامها ودعمها لسياسة المعارض الخارجية؛ فهي خير دعاية سياحية لمصر وحضارتها في الخارج مما يدعو بالشعور بالفخر، لافتة إلى شهر مارس شهد افتتاح ثلاث معارض أثرية في الخارج.

وأضافت طلعت في تصريحات صحفية على هامش افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون المؤقت والذي تستضيفه مدينة لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية -نقلها البيان الرسمي لوزارة الآثار-، أنه طبقا لإحصاءات المتحف الأمريكي بيعت جميع تذاكر المعرض لليوم الأول والتي بلغت 3500 تذكرة مما اضطر القائمين على المتحف من مد ساعات العمل لمدة 3 ساعات أخرى بعد ساعات العمل الرسمية نظراً لأن قانون الزيارة بالمتحف لا يسمح بدخول أكثر من مئة شخص خلال الساعة الواحدة.

وأقام المتحف مأدبة عشاء على شرف الوفد المصري المرافق للمعرض احتفالاً بهم، حضرها عمدة مدينة لوس انجلوس ايريك جارسيتي والذي أكد على أهمية دولة مصر عالمياً وأهمية الملك الشاب توت عنخ آمون وتقديره لهذا المعرض، كما أنه سلط الضوء على مشروع لعمل اتفاقية تآخي بين مدينتي لوس أنجلوس والقاهرة، ولكنه توقف في أعقاب ثورة يناير، وهو يسعي حالياً لإحياء هذا المشروع من جديد.

يذكر أن معرض توت عنخ آمون يضم عدد ١٦٦ قطعة، تم نقلهم من المتحف المصري بالتحرير. ومن بين تلك القطع عدد من الأوشابتي المذهب والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الالباستر.