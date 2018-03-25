​أسامة هيكل: لوس أنجلوس وقعت تحت سحر الملك الذهبي "غنخ آمون"

كتب- يوسف عفيفي:

أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، أن المعارض الخارجية هي خير سفير لمصر وحضارتها العريقة خاصة وأنه دعاية ترويجية هامة لدعوة المزيد من السياح لزيارة مصر.

وأشار هيكل، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون المؤقت والذي تستضيفه مدينة لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية -نقلها البيان الرسمي لوزارة الآثار-، إلى أن الدعاية فاقت كل التوقعات، ومدينة لوس أنجلوس وقعت تحت سحر الملك الذهبي توت غنخ آمون.

وأضاف أن كل شوارع مدينة لوس أنجلوس ومحطات ومداخل المطاعم زُينت بلافتات الملك الشاب وصور للقطع التي يضمها المعرض كما تم وضع الإعلانات أيضا علي الأتوبيسات.

وأقام المتحف مأدبة عشاء على شرف الوفد المصري المرافق للمعرض احتفالاً بهم، حضرها عمدة مدينة لوس انجلوس ايريك جارسيتي والذي أكد على أهمية دولة مصر عالمياً وأهمية الملك الشاب توت عنخ آمون وتقديره لهذا المعرض، كما أنه سلط الضوء على مشروع لعمل اتفاقية تآخي بين مدينتي لوس أنجلوس والقاهرة، ولكنه توقف في أعقاب ثورة يناير، وهو يسعي حالياً لإحياء هذا المشروع من جديد.

يذكر أن معرض توت عنخ آمون يضم عدد ١٦٦ قطعة، تم نقلهم من المتحف المصري بالتحرير. ومن بين تلك القطع عدد من الأوشابتي المذهب والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الالباستر.