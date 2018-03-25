وزير الآثار يدعو الأمريكيين لزيارة مصر لمشاهدة مقتنيات "عنخ آمون" كاملة

كتب- يوسف عفيفي:

دعا الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الأحد، الأمريكيين لزيارة مصر للاستمتاع بمشاهدة جميع مقتنيات الملك توت عنخ آمون، في مكان عرضها الدائم بالمتحف المصري الكبير، وذلك عند افتتاحه نهاية هذا العام، ومشاهدة الصرح الجديد العظيم وما يحوية من آثار عن الحضارة المصرية العريقة.

وأضاف العناني في كلمته خلال افتتاحه معرض الملك توت عنخ آمون المؤقت والذي تستضيفه مدينة لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن المعرض يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الآثار لإعادة إرسال المعارض الخارجية، حيث تم افتتاح ثلاثة معارض مؤقته بهذا الشهر كان أولها في مدينة تورنتو بكندا عن معرض عن الآثار الإسلامية في العصر الفاطمي، والثاني كان منذ يومين عن كنوز مصر الغارقة في مدينة سان لويس بولاية ميسوري واليوم معرض توت غنخ آمون بلوس انجلوس.

أضاف أن تلك المعارض هي فرصة للعالم لمشاهدة بعض كنوز الملك توت عنخ آمون، وهي جزء بسيط جداً من كنوزه الموجوده في مصر والتي تضم أكثر من خمسة آلاف قطعة.

وقال إن المصريين فخورين بحضارتهم الفريدة، وإننا على دراية تامة بمسؤليتنا للحفاظ عليها للانسانية والأجيال القادمة، ومن خلال هذا المنطلق حظت الآثار المصرية في عام ٢٠١٧ بإهتمام ودعم سياسي غير مسبوق، حيث شهد العديد من الإكتشافات الأثرية والأفتتاحات لمختلف المشاريع والمواقع الأثرية والتي كان متوقف العمل بها لمده طويلة، منها طريق الكباش بمدينة الأقصر ومشروع تطوير هضبة الأهرام والمتحف اليوناني الروماني بالأسكندرية وغيرها. هذا بالإضافه إلي استمرار العمل بمتحف الحضارة بالفسطاط والمتحف المصري الكبير بميدان الرماية.

وأقام المتحف مأدبه عشاء على شرف الوفد المصري المرافق للمعرض احتفالاً بهم، حضرها عمدة مدينة لوس انجلوس ايريك جارسيتي والذي أكد على أهمية دولة مصر عالمياً وأهمية الملك الشاب توت عنخ آمون وتقديره لهذا المعرض، كما أنه سلط الضوء على مشروع لعمل اتفاقية تآخي بين مدينتي لوس أنجلوس والقاهرة، ولكنه توقف في أعقاب ثورة يناير، وهو يسعي حالياً لإحياء هذا المشروع من جديد.

يذكر أن معرض توت عنخ آمون يضم عدد ١٦٦ قطعه، تم نقلهم من المتحف المصري بالتحرير. ومن بين تلك القطع عدد من الأوشابتي المذهب والصناديق الخشبيه والأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الالباستر.