افتتاح معرض "توت عنخ آمون" في أمريكا بحضور وزيري الآثار والسياحة

كتب- يوسف عفيفي:

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الأحد، معرض الملك توت عنخ آمون المؤقت والذي تستضيفه مدينة لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط حضور إعلامي عالمي.

وحضر الافتتاح الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وأسامة هيكل ريئس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، وسحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، والسفيره لمياء مخيمر سفيرة مصر بولاية كاليفورنيا بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم المجتمع ورجال الثقافة والفن والشخصيات العامة في لوس انجلوس.

وأعرب العناني، في كلمته بالمعرض عن سعادته بالتواجد في معهد كاليفورنيا للعلوم بمدينة لوس انجلوس لافتتاح معرض كنوز الملك الصغير توت عنخ آمون، مؤكدًا أن هناك قصة حب تجمع بين الملك الشاب والشعب الأمريكي، بصفة عامة وبين سكان مدينة لوس انجلوس بصفه خاصة، فقد كانت أول زيارة لبعض كنوز الملك الشاب خارج مصر كانت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٦١م حيث تجولت عبر العديد من الولايات والعواصم الأمريكية لمدة 4 سنوات.

وتابع: "اليوم هي المرة الرابعة لها في مدينة لوس أنجلوس حيث كانت المرة الأولى في عام ١٩٦٢ والمرة الثانية في عام 1978، أما الثالثة كانت في عام 2005، واليوم يأتي إلى مدينة الملائكة للمرة الرابعة ليوجه رسالة سلام من الشعب المصري إلي الشعب الأمريكي، ويبرز جزء من جمال وروعة الحضارة المصرية العريقة وكيف بناها المصريين القدماء بالحب والسلام والمعرفه والفن والإيمان والحماس".