​"نصر": قانون "أوبر وكريم" هدفه إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات النقل

كتبت- مروة شوقي:

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مشروع قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات يعمل على إشراك المستثمرين فى قطاع النقل، لتقديم خدمة أفضل خدمة سعر جيد.

وأضافت نصر، خلال الحوار الاجتماعي الذي نظمه ائتلاف دعم مصر، لمناقشة تقنين أوضاع " أوبر "و"كريم"، أن الهدف من القانون هو خلق منافسة صحية لخدمة أفضل فى هذا القطاع، وتوفير وسائل نقل للمناطق التي لا يتواجد بها نقل عام مثل المدن الجديدة.

لفتت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أن الوزارة تضع في اعتبارها إشراك القطاع الخاص فى تقديم خدمات النقل، سواء من مترو أنفاق أو سكة حديد أو النقل بالسيارات، مع توفير فرض عمل لاسيما للشباب.

وأشارت نصر، إلى أن مشروع القانون جرى إعداده بالتشاور والتنسيق مع لجان عديدة عقدت اجتماعات سابقة بالوزارة بحضور العدل والداخلية وزرائها وجهات مختلفة، وعرض أكثر من مرة على الوزراء وتم وضع النقل الجماعي ضمن الاستثمارت بعد تكليف جاء للوزارة.

أشارت إلى أنها متفقة مع مقترح مجلس الدولة بشأن تخصيص لائحة تنفيذية للقانون النقل البري من أجل مشاركة كل الوزارات في تعديلها بشكل مستمر.

وأدار جلسة الحوار المجتمعي، الدكتور مجدي مرشد أمين عام الائتلاف، بحضور النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل، النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات، إضافة إلى مجموعة من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء شركات النقل البرى ممثلين عن شركتى أوبر وكريم.