رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: الوافد الأزهري خير سفير لمصر

القاهرة- أ ش أ:

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن مهنة الصحافة من المهن القديمة التي تؤثر في الرأي العام وتغير اتجاهاته ولا تقتصر على مؤهل معين فهي مهنة البحث عن المتاعب.

وأشار جبر- بمحاضرته في مركز تدريب صوت الأزهر التي تعقد بالتعاون مع برلمان الوافدين-، إلى أن الوافد الأزهر سيكون خير سفير لمصر عندما يعود لبلده موجها لهم النصيحة بمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية للاستفادة منها ونقلها إلى بلادهم.

وطالب جبر بضرورة الاهتمام بعمليات التدريب وتكثيفها في كافة الكليات والمؤسسات للتعامل مع وسائل الإعلام الإلكترونية ناصحا الطلاب بتعلم اللغات المختلفة والانفتاح على التكنولوجيا الحديثة لمواكبة الثورة الرقمية.

وأوضح جبر للطلاب الوافدين أن الهيئة الوطنية للصحافة أنشئت منذ عشرة أشهر وهي المسئولة عن إدارة الصحافة في مصر وهي هيئة مستقلة وفقا للدستور.