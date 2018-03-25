​رئيس البرلمان يصل القاهرة بعد المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني

كتب- طه عبيد:

وصل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مساء الأحد، مطار القاهرة قادمًا من جنيف عقب زيارة استغرقت 5 أيام، شارك خلالها في اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولي كممثل للمجموعة البرلمانية العربية.

وأكد عبد العال، أن المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب، ناقشت خطة العمل المشتركة بين الاتحاد البرلمانى الدولي والأمم المتحدة بشأن تعزيز دور البرلمانيين فى مكافحة الإرهاب، حيث أكدت المناقشات على رفض مفهوم التطرّف العنيف وضرورة استبداله بمفهوم الإرهاب، وذلك حتى لا يتم إفراغ مفهوم الإرهاب من محتواه القانونى والسياسي.

وأشار عبد العال، إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية ناقش استيراتيجية الاتحاد البرلمانى الدولي والتعديلات المقترحة من رئيسة الاتحاد البرلمانى الدولي بشأن زيادة اختصاصات منصبها على حساب صلاحيات منصب الأمين العام للاتحاد، مع تعيين نائب لرئيس الاتحاد ليحل محل رئيس الاتحاد حال غيابه بدلا من الأمين العام.