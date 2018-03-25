مسئولة بـ"كريم": نحتاج لقانون مرن.. ولائحة الحكومة "مطمئنة"

كتبت- مروة شوقي:

​تصوير- علاء القصاص:

أبدت داليا سيف النصر، مديرة العلاقات في شركة كريم، اليوم الأحد، سعادتها بنتائج الحوار المجتمعي لمناقشة قانون تنظيم خدمات النقل البري، ومنها موافقة الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار، على وجود لائحة تنفيذية للقانون.

وقالت سيف، في تصريح لمصراوي، إنها "شاركت في إعداد قانون النقل البري منذ عامين كممثلة للشركة، وكان يفتقر لمواد تتماشى مع التطور التكنولوجي، فخدماتنا تتنوع وتختلف، وكنا بحاجة لقانون يكون به قدر من المرونة في التفاعل مع التغيرات".

وأوضحت أن "اللائحة التنفيذية التي وافقت عليها وزيرة الاستثمار مطمئنة، وتؤكد أن الحكومة مازالت تسمع شركات النقل المختلفة، ومجلس النواب يريد إصدار قانون يقوم على الاقتصاد التشاركي وتفعيله في مصر".

ونوّهت سيف، بـ"حتمية وجود قانون مرن للنقل البري، من أجل استيعاب التكنولوجيا والخدمات المقدمة من خلالها، فضلا على تشجيع شركات النقل الأخرى للدخول للسوق المصري".

وعن حكم القضاء الإداري، شددت مديرة العلاقات العامة في شركة "كريم"، على أن الشركة تثق بالقضاء المصري، والحكم الصادر من الدرجة الأولى وسنطعن عليه، لذا سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار عمل الشركة التي تهدف إلى تبسيط حياة المستهلك وتقديم اختيارات متنوعة له".

وانتهت بقولها: "نقدم أكثر من مليون رحلة أسبوعياً، ولذا فإن خدماتنا مستمرة في 14 محافظة بـ100 ألف كابتن، ومحامو الشركة يقومون الآن بمراجعة القانون بالتعاون مع الحكومة لضمان استمرار خدماتنا".