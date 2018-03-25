"فرانك سيناترا العرب" يحيي حفل مستشفى "أهل مصر" الخيري" السبت المقبل

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، الأحد، تخفيض قيمة تنظيم حفل غنائي لصالح مستشفى "أهل مصر" للحروق السبت المقبل، يحييه الفنان الفلسطيني عمر كمال الملقب بـ"فرانك سيناترا العرب".

وقال سامح سعد، رئيس الصوت والضوء، إن الحفل الخيرى لمؤسسة أهل مصر لعلاج مرضى الحروق، سيقام برعاية وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للتأمين.

وأوضح سعد في بيان صحفي، أن "أهل مصر" تهدف إلى دمج المرضى بعد العلاج في المجتمع، وتخفيض رسوم الحفل يهدف إلى دعم جميع المؤسسات من أجل النهوض بالقطاع الطبي في مصر.

وأضاف سعد في تصريحات صحفية، أن الدور الهام الذي تلعبه الشركة نحو المجتمع هو جزء أساسي في نشاط الشركة القابضة للسياحة وشركة الصوت والضوء، مؤكدًا أن العمل الخيري يساعد في تطوير وتنمية كافة المجالات في المجتمع وعلينا بذل المزيد للنهوض به.