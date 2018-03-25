أوبر: قدمنا الخدمة لـ4 ملايين راكب- صور

كتبت- مروة شوقي:

قال أحمد علي، ممثل شركة أوبر، إن الشركة مستمرة في مصر طوال سنوات، قدمت الخدمة لـ4 ملايين راكب.

وأضاف، في جلسة الحوار المجتمعي، لمناقشة قانون النقل البري، اليوم الأحد، في مقر ائتلاف دعم مصر، برئاسة المهندس محمد السويدي، بالتجمع الخامس، أن الشركة استطاعت توفير فرص عمل للعديد من الشباب، معربا عن تمنيه أن يخرج القانون النقل البري في أحسن صورة.

وعن الاقتراحات والنقاط حول مشروع القانون، قالت رنا، إحدى ممثلي الشركة، إن القانون أحد أفضل القوانين التشاركية في العالم.

وتابعت: "الشركة تعتمد على بيانات مستخدميها بجدية شديدة، ولدينا عمليات واضحة للتعاون مع الجهات الامنية، لتقديم كل المعلومات المطلوبة، ووجود خوادم والتي من شأنها حماية تلك البيانات".

وفيما يتعلق بالسائقين، قالت رنا، إن القانون لم يوضح رسوم التراخيص المقررة على السيارات، مع عدم وجود سقف لها.

وتابعت: "هناك شق خاص بالتأمينات الاحتماعية، نتمنى دارسته بشكل جدي، وارتأى مجلس الدرلة أنها في غير محلها في ظل عدم وجود علاقة عمل بين السائق والشركة".

ونوهت رنا، إلى أن المحور الصياغي للقانون لا يحتوي على لائحة تنفيذية بل على عشرة قرارات وزارية، فهو بالنسبة للمستثمرين يخلق بيئة تنظيمية غير واضحة المعالم.