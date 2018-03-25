برلماني: يجب مراجعة القوانين كل 5 سنوات

كتبت- مروة شوقي:

قال حسين عيسى، عضو مجلس النواب، إن قانون النقل البري، أول قانون يتصدى له ويناقشه تحت عنوان الاقتصاد والمعرفة، وهو ما يحسب للحكومة ومجلس النواب.

وتابع عيسى، في جلسة الحوار المجتمعي، لمناقشة قانون النقل البري، اليوم الأحد، في مقر ائتلاف دعم مصر، برئاسة المهندس محمد السويدي، بالتجمع الخامس، أن هناك قوانين في منتهى الأهمية، في معظم دول العالم هناك لجان متخصصة لمراجعة القوانين كل خمس سنوات، والقانون يتقاعل مع المجتمع ولذا أتصور مراجعته في فترات متعاقبة لعمل تعديل حسب تغيرات المجتمع".