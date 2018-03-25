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برلماني تعليقًا على افتتاح قاعات المكفوفين بدار الكتب: "تحقق حلمي"

04:44 م الأحد 25 مارس 2018
برلماني تعليقًا على افتتاح قاعات المكفوفين بدار الكتب: "تحقق حلمي"

النائب خالد حنفي عضو مجلس النواب

كتب- محمد عاطف:

أثنى النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب على افتتاح وزارة الثقافة 3 قاعات لذوي الإعاقة من المكفوفين.

وقال حنفي على هامش افتتاح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة للقاعات، اليوم الأحد: "تحقق اليوم أحد أحلامي في وجود مكان مثل هذا يحمل المعرفة بطرق مختلفة، للمكفوفين أمثالي، وهو أمر يعكس اهتمام الدولة ووزارة الثقافة بذوي الإعاقة البصرية، في إطار تخصيص الرئيس عبدالفتاح السيسي للعام الجاري عاما لذوي الإعاقات.

وطالب حنفي وزيرة الثقافة بضرورة التصديق على معاهدة مراكش، لأنها متوقفة على الدراسات الخاصة بوزارة الثقافة، بعد أن صدقت عليها باقي الوزارات المعنية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تمكن المكفوفين من حق المعرفة والاطلاع على كل الكتب بلا استثناء، دون الرجوع الى حق المؤلف.

مجلس النواب وزارة الثقافة المكفوفين السيسي وزيرة الثقافة دار الكتب

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