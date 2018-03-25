معرض لمنتجات طالبات مدرسة القاضي شرف الدين المهنية -صور

كتبت-ياسمين محمد:

نظمت مدرسة القاضي شرف الدين الثانوية المهنية بنات التابعة لإدارة عابدين التعليمية بمحافظة القاهرة، احتفالية ومعرض لمنتجات صنعتها طالبات المدرسة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الأحد، حضر الاحتفالية المهندسة انتصار علي جمعة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي، وأحمد خضر مدير عام الإدارة العامة لأمن المنشآت والأفراد، وعدد من القيادات التعليمية.

وقالت المهندسة انتصار، إن الاحتفالية تعبر عن إبداعات طالبات التعليم الفني في مجالات: المشغولات الفنية والخشبية، والملابس الجاهزة، والجهد المبذول من معلمى العملى بهذه المدارس فى تدريب الطالبات طوال العام، وإكسابهن المهارات الفنية والمهنية، وخلق كوادر فنية مدربة.

جدير بالذكر أن الخطة الدراسية للمدارس المهنية الصناعية تختلف عن خطة مدارس التعليم الصناعي في أن نسبة التدريبات العملية تمثل أكثر من خمسين بالمائة من إجمالي ساعات الدراسة.