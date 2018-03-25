وزيرة الثقافة: افتتاح قاعات المكفوفين بدار الكتب خطوة مهمة

كتب- محمد عاطف:

أعربت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن سعادتها الغامرة بافتتاح 3 قاعات جديدة في دار الكتب والوثائق على كورنيش النيل، اليوم الأحد، قائلة: "أوجه الشكر لكل من ساهم في ظهور هذه القاعات بهذا الشكل اللائق من رؤساء دار الكتب السابقين، وكان من المهم استحداث هذه القاعات، لتحقيق مفهوم العدالة الثقافية بين فئات المجتمع خاصة أصحاب الإعاقات منهم".

وأضافت عبدالدايم، في تصريحات خاصة، لمصراوي، أننا نتدارك بهذه القاعات ما حدث من قبل، ولذا حرصت على ذليل كل الصعوبات التي أعاقت افتتاح هذه القاعات التي بدأ العمل بها منذ فترة طويلة، وأظن أن الافتتاح تأخر ولكنه جرى بصورة مشرفة.

وأوضحت عبدالدايم: "أهم قاعة أراها هي قاعة المكفوفين خاصة أن العدد كبير، وسيجري تزويدها بإمكانيات جديدة إذا شعرنا أن الإقبال يتزايد عليها، أما قاعة الأطفال والتي أراها لا تقل أهمية لأنها تنتشل الأطفال مما يمكن أن يقعوا فيه خلال أوقات فراغهم، وسيجري التعاون بين هيئة الكتاب وقصور الثقافة لاسترجاع فضيلة القراءة مرة أخرى".