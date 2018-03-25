وزيرة الثقافة تفتتح 3 قاعات للموسيقى والفنون للمكفوفين في دار الكتب

كتب- محمد عاطف:

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، يرافقها الدكتور أحمد الشوكي رئيس دار الكتب والوثائق، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، والدكتور نادر عبدالدايم رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، وعدد من الشخصيات العامة، 3 قاعات مخصصة للمكفوفين بالطابق الثالث في مقر دار الكتب بكورنيش النيل.

وفي بداية الافتتاح شهدت "عبدالدايم"، عرضًا لعدد من لوحات الطلبة والأساتذة في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، كما أعجبت بطفلة عزفت مقطوعة موسيقية على الكمان، وأشادت بالقاعات التي خصصت القاعة الأولى منها للمكفوفين ومجهزة بأجهزة حاسب آلي، بالإضافة إلى عشرات الكتب، المطبوعة بطريقة برايل، في شتى مجالات المعرفة، وبها مطبعة للطباعة بطريقة برايل.

أما ثاني القاعات فمخصصة للفنون، من خلالها عرض إبداعات الفنانين المصريين في مجال الفنون الجميلة، وخصص لها جزء من متحف الفن الحديث في وقت سابق ثم انتقلت عام 1964 إلى شارع شامبليون بقصر النيل، ثم إلى المبنى الحالي لدار الكتب القومية عام 1979.

وتوقفت الوزيرة كثيرا أمام ثالث القاعات وهي مخصصة للتراث الشفهي وتحتوي على مجموعة كبيرة من الأسطوانات وأشرطة الكاسيت والنوت الموسيقية ، كما تضم عددًا وافرًا من الكتب والمراجع والموسوعات في الموسيقى بأنواعها وتراجم مؤلفات الموسيقيين العالميين من أمثال باخ وبتهوفن وموزار وغيرهم.