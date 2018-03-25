وزير التنمية المحلية يعتذر عن تصريحات "الزبالة": "إساءة في التعبير"

كتب- السيد الحراني:

وضح اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، تصريحاته بشأن توصيات نواب البرلمان.

وقال في بيان، اليوم الأحد: "مما لا شك فيه أن تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين أهداف ومبادئ يسعى النواب الموقـرون لتحقيقها قبل أي جهة أخرى بل يسعون إلى سلامة وتأكد تطبيق الحكومة لها".

وأضاف: "استخدام بعض الألفاظ كان إساءة في التعبير، أعـتذر عنها للسيد رئيس المجلس والسـادة النـواب، وكان رغبة في التأكيد على إعمال الدستور والقانون فيما يتعلق بالبعـد عن الوساطة والمحسوبية ونصرة للحيادية والشفافية في معايير الاختيار".

وحـول علاقـة الوزير بالسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقر أوضح البيان أنها تتسم بكل التقدير والاحترام، والاهتمام بكـل ما يتقدم به النـواب للوزارة سـواء في الأيـام المحـددة لمقابلتهم أو حـتى تلك التي تُجرى دون موعد سابق مع الاهتمـام بكل ما يأتي من طلبات حتى الطلبات التي تتلقاها الوزاة فيما يخـص المسابقة الأخيرة لاختيار القيادات، وتحتفظ بها الوزارة كاملة.

وأوضح أن ما ذكر بألفاظ سيئة كان صيغة مبالغة لكسب ثقـة الزملاء المتقدمين للمسابقة بعـدم وجود وساطة أو محسوبية، وبدء مرحلة جديدة تعتمد على الكفاءة فقط.