التعليم: تفاصيل النظم الجديدة يعلنها الرئيس ووزير التعليم فقط

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية التابع لمجلس الوزراء ومستشار وزير التعليم، إن كل ما يثار حول تفاصيل النظام التعليمي الجديد المقرر تدشينه في سبتمبر 2018، مجرد شائعات وأخبار مفبركة.

وأضاف عمر – خلال نقاشه مع عدد من أولياء الأمور عبر تطبيق "واتس آب"، اليوم الأحد، أن من سيعلن تفاصيل نظم تطوير التعليم، كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فقط، وغير ذلك مجرد شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة وتفريق وحدة المجتمع الذي يواجه قوى الظلام التي لا ترضى الخير أو الرخاء لمصرنا الغالية.

ودعا عمر أولياء الأمور للعمل سويًا على منع تلك الممارسات، مؤكدًا أن الدولة تواجه بحرب شرسة من كتائب ذوي المصالح والمنتفعين والجماعات المحظورة.