متحدث الوزراء يشيد بـ"أوبر وكريم": القانون الجديد يمد الحكومة بقواعد بياناتهم

كتب- محمد عمارة:

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على تقنين أي وضع مخالف، ومشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب لاستخدام تكنولوجيا المعلومات جرت الموافقة عليه في 22 نوفمبر 2017، وأحيل بعدها لمجلس الدولة، لمراجعته من الناحية الدستورية.

وأضاف سلطان في تصريحات لمصراوي: "غير صحيح أن الحكومة اتخذت رد فعل على حكم المحكمة وأحالت مشروع القانون بعد حكم وقف خدمات شركتي أوبر وكريم، الحقيقة أن الحكومة بادرت بتقنين هذا الوضع، والوزارات المعنية أجرت حوارا مجتمعيا في هذا الشأن ولدينا حرص كامل على تقنين أي وضع مخالف، وبعض الملاحظات على القانون جرى استيفاؤها، وأحيل القانون لمجلس النواب الأسبوع الماضي، قبل حكم المحكمة".

وشرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، فسلفة القانون الجديد قائلا: "لدينا خدمة بشكل غير منظم، ونهدف لوضع ضوابط والتزامات للشركات نفسها والعاملين معها، والمستفيدين من الخدمة، وحفظ حقوق الدولة، ويجب أن يخضع هذا النشاط لطائلة القانون".

وأوضح سلطان: "القانون يهدف لوضع شروط لاستخراج تراخيص المركبات والإبلاغ عن سائقي المركبات، وأن تحصل الدولة وكل الأطراف على حقوقهم، ويضمن القانون مد الحكومة بقاعدة البيانات والمعلومات عن كل الأطراف الموجودة في الشركات".

وتابع: "أول مرة يكون فيه قوانين تعالج خدمة قائمة على التكنولوجيا، وهذا النشاط الاقتصادي وفر فرص عمل كثيرة جدا ولاقى استحسانا من المجتمع كله، ولم نحصل على حيثيات الحكم إلا من أيام فقط، والحكومة تحترم أحكام القضاء بشكل مطلق، والوضع سيظل كما هو، لأن لدينا حكم محكمة واجب التنفيذ، وأي استشكال من الشركات ضد الحكم، سيوقف تنفيذ الحكم، أما رفضه، فمعناه أن الحكومة ملزمة بتنفيذه".

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم، ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر، بعد قبول الدعوى المقامة من أحمد محمد عبدالسلام، والسيد عبدالباسط، ومدبولي عبدالمنعم ضد الشركتين.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركات "أوبر" و"كريم".

وذكرت الدعوى أن شركتي "أوبر" و"كريم" باستخدامهما نظام التشغيل المعتمد على "GPS"، تخالف قانون المرور؛ لأنها تحمّل ركابا بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.

وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات يخالف القانون أيضًا، فلا توجد ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة.