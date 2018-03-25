الخولي لـ"مصراوي": إعداد تشريع لسرعة دمج المفرج عنهم بالمجتمع

كتبت- هند الشامي:

تعكف لجنة العفو الرئاسي المشكلة بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إعداد تشريع يعمل على دمج مجتمعي للمفرج عنهم بموجب قائمة العفو، إضافة إلى توفير فرص عمل ومحو الآثار المترتبة على الأحكام التي صدرت ضدهم.

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، طارق الخولي، في تصريحات خاصة "مصراوي"، اليوم الأحد، إنه يتم إعداد قائمة عفو رابعة حاليًا تنتهي منها اللجنة عقب انتخابات الرئاسة.

وأشار الخولي إلى أنه تقدم بطلب لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، لعقد جلسة مناقشة بحضور وزراء ورؤساء لجان البرلمان، ورئيس هيئة الاستعلامات، لمعرفة سبل إعادة دمج هؤلاء الشباب.

وأوضح الخولي، أن المجلس يحاول حل المشاكل التشريعية والتنفيذية كافة لإعادة تأهيلهم، لافتًا إلى أن هؤلاء الشباب لم يرتكبوا جرائم جنائية، لكن الأمر متعلق بالسياسة أو التظاهر، حسب قوله.

وتابع: "الجماعات الإرهابية قد تستغل ترك هؤلاء الشباب دون الدمج في المجتمع، وهو ما دفع اللجنة إلى سرعة إيجاد تشريع جديد يفوت الفرصة على الإرهابيين لاستغلالهم".