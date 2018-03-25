"عايزين نتعلم".. مجموعات تقوية مجانية لطلاب الثانوية العامة بالجيزة

كتب- السيد الحراني:

تبدأ محافظة الجيزة بالتعاون مع مؤسسة "الحاجة حفيظة النواوي" للخدمات الاجتماعية، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم اعتبارًا من الأحد المقبل تنفيذ مبادرة "عايزين نتعلم"؛ لتقديم مجموعات تقوية مجانية لطلبة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في جميع المواد الدراسية وتستمر مجموعات التقوية حتى نهاية شهر أبريل.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، في بيان، اليوم الأحد، إن إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة انتهت من توزيع 1000 تصريح مجاني للطلبة بواقع 500 تصريح للمجموعات التي تقدم بمدرسة السعيدية الثانوية و500 تصريح للمجموعات التي تقدم بدار مناسبات بمدينة البدرشين، وان الإدارة استقبلت الطلاب الراغبين اعتبارًا من 10 مارس الجاري.

وأضاف أن مجموعات التقوية، تُقدم عن طريق أساتذة متخصصين وعلى أعلى مستوى مجانًا وبأساليب شرح حديثة ووسائل عرض مسموعة ومرئية للتدريب على حل الأسئلة.

وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس المبادرة، إنه من المقرر بث المحاضرات للطلبة الذين لم يتمكنوا من الحجز لاكتمال العدد على قناة مصر الزراعية على تردد 11227 رأسي، وتشمل المراجعات جميع المواد في القسمين العلمي والأدبي.