"نواب ونائبات قادمات": تفجير الإسكندرية لن يثنينا عن المشاركة في الانتخابات

كتب- إسلام ضيف:

أدانت رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية برئاسة السفيرة الدكتورة ناهد شاكر، الانفجار الإرهابي الذي وقع في محافظة الإسكندرية، أمس السبت، مستهدفًا موكب مدير أمن الإسكندرية.

وأضافت في بيان -اليوم الأحد- أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تثني المواطنين عن النزول أو المشاركة في الانتخابات، داعيةً الشعب المصري إلى الوقوف بكل قوة خلف مؤسسات الدولة، في مقدمتها القوات المسلحة والشرطة الباسلة، حتى يتم القضاء على تلك العصابات الإرهابية.

وشددت شاكر على أن تلك الأعمال الإجرامية تعد إفسادًا في الأرض، لما فيها من ترويع للآمنين وبث للفوضى والذعر، متقدمة بخالص العزاء لذوي شهيد الشرطة، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت أمس السبت، أن محافظة الإسكندرية شهدت انفجارًا ضخمًا، نتج عن وضع عبوة ناسفة تحت سيارة على جانب الطريق، انفجرت أثناء مرور موكب مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، في شارع المعسكر الروماني في منطقة سيدي جابر شرق المحافظة.

وأسفر الحادث عن سقوط شهيدين وإصابة ثلاثة أفراد من قوات الشرطة.