وزيرا النقل والبترول يضعان حجر أساس عدة مشروعات بميناء دمياط

كتب- أحمد نجيب:

هشام عرفات: وضع حجر الاساس لمحطة متعددة الاغراض بتكلفة 1.3 مليار جنيه وافتتاح توسعة وتطوير مركز عمليات الميناء بتكلفة ١٢ مليون جنيه ورفع العلم على قاطرتين بحريتين لتحسين مستوى الخدمة ورفع معدلات الأداء لمواجهة الزيادة المحققة والمتوقعة لحركة السفن

وضع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، حجر أساس عدد من المشروعات بميناء دمياط، بحضور اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة الميناء.

وحسب بيان اليوم، وضع الوزير حجر الأساس لمشروع محطة متعددة الأغراض بالميناء(صب سائل / صب جاف /بضائع عامة) وافتتاح توسعة وتطوير مركز عمليات الميناء بالإضافة الى رفع العلم على قاطرتين بحريتين بالميناء.

وقال وزير النقل، إن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعظيم الاستفادة من النقل البحري في زيادة الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن وزارة النقل لديها استراتيجية واضحة للتطوير والتحديث المستمر للموانئ المصرية؛ لمواكبة احدث النظم في الموانئ البحرية العالمية.

وأضاف عرفات، أن التكلفة الاستثمارية لمشروع المحطة متعددة الأغراض تبلغ 1.3 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها خلال 18 شهرًا من بدء الأعمال الإنشائية لها، لافتا إلى أن المشروع عبارة عن إنشاء رصيف بحري بطول 630م وعمق -17م وساحة خلفية بمساحة 75 ألف م2، ومن المتوقع أن يحقق زيادة في حجم التداول تبلغ 4 ملايين طن سنويًا، وتحقيق إيرادات حوالي 160 مليون جنيه سنويًا.

وتوجه وزيرا النقل والبترول، لرفع العلم المصري على القاطرة مختار والقاطرة إبراهيم التي يبلغ قدرة الشد لكل منهما 25 طنًا؛ في إطار خطة زيادة إمكانيات خدمات الميناء وإحلال وتطوير وتحديث الوحدات البحرية بهدف تحسين مستوى الخدمة ورفع معدلات الأداء لمواجهة الزيادة المحققة والمتوقعة لحركة السفن.