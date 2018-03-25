عبدالمحسن سلامة ينفي استقالة الأمين العام لمجلس نقابة الصحفيين

القاهرة- (أش أ):

نفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، ما أثير مساء أمس، وتداولته المواقع الإخبارية عن وقوع أزمة في اجتماع هيئة مكتب نقابة الصحفيين أدت لاعتذار الأمين العام لمجلس النقابة حاتم زكريا عن منصبه.

وقال سلامة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم "لا توجد أزمة ولا توجد استقالة"،موضحًا أن ما حدث خلال اجتماع هيئة مكتب النقابة الثلاثاء الماضي كان خلافًا بسيطًا، وأنه تدخل لحله، وإن الأمر في سبيله للتسوية، حيث تم حسم الموقف.