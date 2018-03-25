أول تعليق من مرتضى منصور بعد رفض "النواب" رفع الحصانه عنه

كتب – محمود رمزي:

وصف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عضو مجلس النواب، رفض لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، طلبات رفع الحصانة عنه بـ"الرد القاسي" على المحرضين ضده، والذين يستهدفون النيل منه، ومن نادي الزمالك.

وقال" منصور"، في تصريح لمصراوي، اليوم الأحد: "أشكر أعضاء اللجنة التشريعية، الذين يقدرون ويعرفون ما أفعله، وما يحاك ضدي من مكائد".

واختتم: "يكفي أن رفض اللجنة التشريعية رفع الحصانة عني جاء بإجماع الحاضرين، وعدم وجودي".

كانت اللجنة التشريعية، اجتمعت اليوم الأحد؛ لمناقشة عدد من طلبات النائب العام والنيابة الإدارية برفع الحصانة عن عدد من النواب.

ورفضت اللجنة طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب أحمد محمد بدران، المقدم من النيابة الإدارية بشأن عدد من المخالفات، التي جرى التصالح فيها.

كما رفضت اللجنة طلب النائب العام برفع الحصانة عن مرتضى منصور، في إحدى قضايا السب والقذف المرفوعة ضده، لعدم استيفاء الشروط.

ورفضت اللجنة، أيضًا، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب السيد أحمد عيسى عبدالعال، لعدم استيفاء الشروط القانونية.