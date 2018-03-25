"تشريعية النواب" ترفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور ونائبين آخرين

كتب- أحمد علي:

رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، طلبات رفع الحصانة عن ثلاثة نواب، بسبب عدم استيفاء الشروط.

جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات النائب العام والنيابة الإدارية برفع الحصانة عن عدد من النواب.

ورفضت اللجنة طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب أحمد محمد بدران، المقدم من النيابة الإدارية بشأن عدد من المخالفات، التي تم التصالح فيها.

كما رفضت اللجنة طلب النائب العام برفع الحصانة عن مرتضى منصور، في إحدى قضايا السب والقذف المرفوعة ضده، وذلك لعدم استيفاء الشروط.

كما رفضت اللجنة طلب النائب العام رفع الحصانة عن النائب السيد أحمد عيسى عبدالعال، لعدم استيفاء الشروط القانونية.